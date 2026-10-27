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WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

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Rentables ALSO-Investment? 27.10.2026 10:03:29

SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der ALSO-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das ALSO-Papier an diesem Tag 224,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,446 ALSO-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 212,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,64 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 5,36 Prozent gleich.

Alle ALSO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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