Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

ALSO Aktie

ALSO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler ALSO-Einstieg? 28.07.2026 10:03:44

SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen ALSO-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 260,50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,388 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 189,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 270,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,29 Prozent verringert.

Am Markt war ALSO jüngst 2,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ALSO AG

mehr Nachrichten