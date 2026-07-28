SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 260,50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,388 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 189,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 270,63 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,29 Prozent verringert.

Am Markt war ALSO jüngst 2,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at