SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 208,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die ALSO-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,481 ALSO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,98 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 03.08.2026 auf 193,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,02 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von ALSO belief sich jüngst auf 2,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at