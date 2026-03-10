SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ALSO von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in ALSO eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 10.03.2025 wurden ALSO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 264,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,378 ALSO-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 62,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 164,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,00 Prozent verringert.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at