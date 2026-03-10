ALSO Aktie

ALSO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ALSO-Investment 10.03.2026 10:03:35

SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ALSO von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in ALSO eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 10.03.2025 wurden ALSO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 264,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,378 ALSO-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 62,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 164,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,00 Prozent verringert.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ALSO AG

mehr Nachrichten