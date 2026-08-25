SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ALSO von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit ALSO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 251,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die ALSO-Aktie investierten, hätten nun 0,398 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (184,20 CHF), wäre die Investition nun 73,39 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,61 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von ALSO belief sich jüngst auf 2,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at