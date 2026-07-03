ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lukratives ams-OSRAM-Investment?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen
Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 11,95 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 83,682 ams-OSRAM-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 1 548,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 54,81 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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