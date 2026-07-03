ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Lukratives ams-OSRAM-Investment? 03.07.2026 10:04:07

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 11,95 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 83,682 ams-OSRAM-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.07.2026 1 548,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 54,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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