Performance unter der Lupe 28.11.2025 10:03:43

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 40,77 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,530 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.11.2025 auf 8,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,03 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,90 Prozent verringert.

Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 777,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

