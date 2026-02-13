ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lukrative ams-OSRAM-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 13.02.2025 wurden ams-OSRAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 8,61 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 1 160,901 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 186,91 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 12.02.2026 auf 8,78 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,87 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 807,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
17:58
|Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:59
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
12.02.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.02.26
|SIX-Handel: SPI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)