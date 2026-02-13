ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative ams-OSRAM-Investition? 13.02.2026 10:03:58

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.02.2025 wurden ams-OSRAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 8,61 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 1 160,901 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 186,91 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 12.02.2026 auf 8,78 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 807,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten