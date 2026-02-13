SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.02.2025 wurden ams-OSRAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 8,61 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 1 160,901 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 186,91 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 12.02.2026 auf 8,78 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 807,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at