SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ams-OSRAM-Aktien gewesen.

Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen ams-OSRAM-Anteile an diesem Tag bei 11,53 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,730 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (20,72 CHF), wäre die Investition nun 1 797,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,71 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 2,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at