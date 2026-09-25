ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lukrative ams-OSRAM-Investition?
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr verdient
Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen ams-OSRAM-Anteile an diesem Tag bei 11,53 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,730 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (20,72 CHF), wäre die Investition nun 1 797,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,71 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 2,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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