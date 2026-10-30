ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitable ams-OSRAM-Anlage?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren verdient
Das ams-OSRAM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,81 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,949 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 19,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,14 Prozent.
ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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