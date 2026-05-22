ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lohnendes ams-OSRAM-Investment?
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das ams-OSRAM-Papier letztlich bei 90,12 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,096 ams-OSRAM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (20,40 CHF), wäre die Investition nun 226,36 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 77,36 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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