SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen ams-OSRAM-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das ams-OSRAM-Papier letztlich bei 90,12 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,096 ams-OSRAM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (20,40 CHF), wäre die Investition nun 226,36 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 77,36 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at