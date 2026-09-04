SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 29,239 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,02 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 497,65 CHF wert. Damit wäre die Investition um 50,24 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at