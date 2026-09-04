ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Lukrative ams-OSRAM-Anlage? 04.09.2026 10:03:59

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 29,239 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,02 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 497,65 CHF wert. Damit wäre die Investition um 50,24 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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ams-OSRAM AG 18,90 3,85% ams-OSRAM AG

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