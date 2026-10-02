ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Frühe Investition 02.10.2026 10:04:08

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,06 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 415,668 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 21,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 936,86 CHF wert. Damit wäre die Investition 10,63 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
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