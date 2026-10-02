ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Frühe Investition
|
02.10.2026 10:04:08
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,06 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 415,668 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 01.10.2026 auf 21,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 936,86 CHF wert. Damit wäre die Investition 10,63 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 2,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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