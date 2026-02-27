SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das ams-OSRAM-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 114,86 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,706 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,53 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 26.02.2026 auf 8,68 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 75,53 CHF, was einer negativen Performance von 92,45 Prozent entspricht.

Am Markt war ams-OSRAM jüngst 851,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at