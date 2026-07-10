ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lohnender ams-OSRAM-Einstieg?
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10.07.2026 10:04:08
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,35 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 329,444 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 19,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 308,86 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,91 Prozent verringert.
ams-OSRAM wurde am Markt mit 1,76 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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