SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen ams-OSRAM-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,35 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 329,444 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.07.2026 auf 19,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 308,86 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,91 Prozent verringert.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1,76 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at