Performance im Blick 05.12.2025 10:03:38

SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ams-OSRAM-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 129,42 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 77,267 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 577,57 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 04.12.2025 auf 7,48 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 94,22 Prozent vermindert.

Der ams-OSRAM-Wert an der Börse wurde auf 718,19 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.25 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
