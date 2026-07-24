ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|ams-OSRAM-Anlage
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24.07.2026 10:03:37
SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet
Am 24.07.2016 wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ams-OSRAM-Aktie 101,12 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in ams-OSRAM-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,889 ams-OSRAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,07 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 23.07.2026 auf 16,49 CHF belief. Damit wäre die Investition 83,69 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 1,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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