SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien verlieren können.

Am 24.07.2016 wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ams-OSRAM-Aktie 101,12 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in ams-OSRAM-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,889 ams-OSRAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,07 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 23.07.2026 auf 16,49 CHF belief. Damit wäre die Investition 83,69 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at