SPI-Papier ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ams-OSRAM-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die ams-OSRAM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ams-OSRAM-Papier letztlich bei 88,81 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,126 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 22,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 74,55 Prozent verkleinert.

ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at