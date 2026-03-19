SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie gebracht.

Die APG SGA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 174,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 57,307 APG SGA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 977,08 CHF, da sich der Wert einer APG SGA-Aktie am 18.03.2026 auf 209,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,77 Prozent angewachsen.

APG SGA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 626,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at