26.02.2026 10:03:25
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades APG SGA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 188,80 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie investierten, hätten nun 52,966 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 212,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 228,81 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,29 Prozent angewachsen.
Am Markt war APG SGA jüngst 635,79 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
