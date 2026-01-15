SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem APG SGA-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.

Die APG SGA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 200,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,000 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 210,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 500,00 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,00 Prozent.

APG SGA wurde am Markt mit 626,99 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at