SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in APG SGA verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in APG SGA-Aktien verlieren können.

Das APG SGA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die APG SGA-Anteile bei 355,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 28,129 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.08.2023 gerechnet (184,00 CHF), wäre das Investment nun 5 175,81 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -48,24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 544,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at