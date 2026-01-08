APG SGA Aktie
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem APG SGA-Papier statt. Der Schlusskurs der APG SGA-Aktie betrug an diesem Tag 387,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das APG SGA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,584 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen APG SGA-Anteile wären am 07.01.2026 534,88 CHF wert, da der Schlussstand 207,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,51 Prozent verringert.
Insgesamt war APG SGA zuletzt 617,52 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
