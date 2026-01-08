APG SGA Aktie

APG SGA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable APG SGA-Investition? 08.01.2026 10:03:26

SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem APG SGA-Papier statt. Der Schlusskurs der APG SGA-Aktie betrug an diesem Tag 387,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das APG SGA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,584 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen APG SGA-Anteile wären am 07.01.2026 534,88 CHF wert, da der Schlussstand 207,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,51 Prozent verringert.

Insgesamt war APG SGA zuletzt 617,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu APG SGA S.A.

mehr Nachrichten