SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie gebracht.

APG SGA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 219,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hat, hat nun 4,566 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2026 885,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 194,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,42 Prozent verringert.

Am Markt war APG SGA jüngst 580,00 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at