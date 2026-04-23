APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Rentables APG SGA-Investment?
|
23.04.2026 10:03:25
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
APG SGA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 219,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hat, hat nun 4,566 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2026 885,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 194,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,42 Prozent verringert.
Am Markt war APG SGA jüngst 580,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu APG SGA S.A.
|
23.04.26
|SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26
|SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine APG SGA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.04.26
|SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
02.04.26
|SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.03.26
|SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
19.03.26
|SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.03.26
|SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu APG SGA S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|APG SGA S.A.
|210,00
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.