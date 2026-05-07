APG SGA Aktie

APG SGA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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APG SGA-Investition im Blick 07.05.2026 10:03:46

SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in APG SGA-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades APG SGA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die APG SGA-Aktie an diesem Tag 229,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hat, hat nun 0,437 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des APG SGA-Papiers auf 180,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,60 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,40 Prozent verringert.

Der APG SGA-Wert an der Börse wurde auf 538,27 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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