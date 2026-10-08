APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|APG SGA-Anlage
|
08.10.2026 10:03:23
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der APG SGA-Aktie statt. Der Schlusskurs der APG SGA-Anteile betrug an diesem Tag 208,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,796 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 202,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 968,82 CHF wert. Damit wäre die Investition 3,12 Prozent weniger wert.
APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 602,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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