SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie gebracht.

Am 12.03.2025 wurde die APG SGA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der APG SGA-Anteile betrug an diesem Tag 211,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,739 APG SGA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (204,00 CHF), wäre das Investment nun 966,82 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,32 Prozent verringert.

APG SGA war somit zuletzt am Markt 611,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at