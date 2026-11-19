APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Rentable APG SGA-Investition?
|
19.11.2026 10:03:23
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit APG SGA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren APG SGA-Anteile an diesem Tag 208,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, befänden sich nun 4,808 APG SGA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 980,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 204,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1,92 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von APG SGA bezifferte sich zuletzt auf 611,74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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