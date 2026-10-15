APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Lukrative APG SGA-Investition?
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15.10.2026 10:03:22
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in APG SGA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem APG SGA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 407,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,570 APG SGA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des APG SGA-Papiers auf 205,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 036,86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,63 Prozent.
Alle APG SGA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 617,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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