SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in APG SGA von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem APG SGA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 423,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die APG SGA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,236 APG SGA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des APG SGA-Papiers auf 205,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,54 Prozent.

Alle APG SGA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 612,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at