APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Langfristige Anlage
|
24.09.2026 10:03:25
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in APG SGA von vor einem Jahr bedeutet
Am 24.09.2025 wurden APG SGA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren APG SGA-Anteile an diesem Tag 214,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,729 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 202,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 439,25 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,61 Prozent.
APG SGA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 608,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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