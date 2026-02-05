APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Frühe Anlage
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in APG SGA von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit APG SGA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die APG SGA-Anteile bei 392,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, befänden sich nun 25,510 APG SGA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 5 357,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 210,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,43 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete APG SGA eine Marktkapitalisierung von 634,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu APG SGA S.A.
|
05.02.26
|SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in APG SGA von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.01.26
|SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem APG SGA-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.12.25
|SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu APG SGA S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|APG SGA S.A.
|230,00
|1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.