SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in APG SGA von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit APG SGA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die APG SGA-Anteile bei 392,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, befänden sich nun 25,510 APG SGA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 5 357,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 210,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,43 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete APG SGA eine Marktkapitalisierung von 634,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at