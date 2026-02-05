APG SGA Aktie

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

Frühe Anlage 05.02.2026 10:03:18

SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in APG SGA von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in APG SGA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit APG SGA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die APG SGA-Anteile bei 392,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, befänden sich nun 25,510 APG SGA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.02.2026 5 357,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 210,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,43 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete APG SGA eine Marktkapitalisierung von 634,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu APG SGA S.A.

Analysen zu APG SGA S.A.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

APG SGA S.A. 230,00 1,77% APG SGA S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

