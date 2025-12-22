SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Arbonia-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Arbonia-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 110,856 Arbonia-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 931,97 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Anteils am 19.12.2025 auf 5,34 CHF belief. Mit einer Performance von -40,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Arbonia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 370,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at