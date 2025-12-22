Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Lohnendes Arbonia-Investment?
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Arbonia-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 110,856 Arbonia-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 931,97 CHF, da sich der Wert eines Arbonia-Anteils am 19.12.2025 auf 5,34 CHF belief. Mit einer Performance von -40,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Arbonia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 370,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbonia AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)