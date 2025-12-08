Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Arbonia Aktie

Rentable Arbonia-Anlage? 08.12.2025 10:04:39

SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Arbonia-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Arbonia-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Arbonia-Aktie 7,35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Arbonia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,604 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 5,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,74 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29,26 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Arbonia zuletzt 361,17 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Arbonia AG 5,43 -1,45% Arbonia AG

