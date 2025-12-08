Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Rentable Arbonia-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Arbonia-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Arbonia-Aktie 7,35 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Arbonia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,604 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 5,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,74 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29,26 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Arbonia zuletzt 361,17 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbonia AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Arbonia-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Arbonia von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Arbonia AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Arbonia AG
|5,43
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.