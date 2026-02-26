SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ascom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Ascom-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Ascom-Aktie an diesem Tag 3,81 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Ascom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 262,467 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ascom-Anteile wären am 25.02.2026 1 333,33 CHF wert, da der Schlussstand 5,08 CHF betrug. Mit einer Performance von +33,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Ascom zuletzt 181,15 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at