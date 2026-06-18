SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ascom-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ascom-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,71 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 2 699,055 Ascom-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (6,36 CHF), wäre die Investition nun 17 165,99 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 214,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at