Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ascom-Investment im Blick 18.06.2026 10:04:37

SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ascom-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ascom-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,71 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 2 699,055 Ascom-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (6,36 CHF), wäre die Investition nun 17 165,99 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 214,67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ascom

mehr Nachrichten