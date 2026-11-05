Ascom Aktie

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WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

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Profitable Ascom-Anlage? 05.11.2026 10:03:20

SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ascom-Aktien verdienen können.

Die Ascom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,59 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Ascom-Aktie investierten, hätten nun 278,940 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Ascom-Papiere wären am 04.11.2026 1 589,96 CHF wert, da der Schlussstand 5,70 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 59,00 Prozent vermehrt.

Ascom war somit zuletzt am Markt 177,72 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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