Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Profitable Ascom-Anlage?
|
05.11.2026 10:03:20
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die Ascom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,59 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Ascom-Aktie investierten, hätten nun 278,940 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Ascom-Papiere wären am 04.11.2026 1 589,96 CHF wert, da der Schlussstand 5,70 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 59,00 Prozent vermehrt.
Ascom war somit zuletzt am Markt 177,72 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascom
|
05.11.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.26
|SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|GNW-News: Ascom vollzieht die Kapitalherabsetzung nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms (dpa-AFX)
|
22.10.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
20.10.26
|Stabiler Handel: SPI zum Start des Dienstagshandels in Seitwärtsbewegung (finanzen.at)
Analysen zu Ascom
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|5,76
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.