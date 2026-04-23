SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Ascom eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Ascom-Aktie statt. Zum Handelsende standen Ascom-Anteile an diesem Tag bei 3,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Ascom-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,333 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,33 CHF, da sich der Wert einer Ascom-Aktie am 22.04.2026 auf 5,89 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ascom belief sich zuletzt auf 204,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at