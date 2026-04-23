Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Langfristige Anlage
|
23.04.2026 10:03:25
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Ascom-Aktie statt. Zum Handelsende standen Ascom-Anteile an diesem Tag bei 3,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Ascom-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,333 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 196,33 CHF, da sich der Wert einer Ascom-Aktie am 22.04.2026 auf 5,89 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ascom belief sich zuletzt auf 204,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascom
|
24.04.26
|Verluste in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
24.04.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: SPI-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
23.04.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.04.26
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.04.26
|GNW-News: Laurent Dubois zum neuen Verwaltungsratspräsidenten von Ascom gewählt (dpa-AFX)
Analysen zu Ascom
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|5,40
|-8,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.