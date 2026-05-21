Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Investmentbeispiel
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21.05.2026 10:03:40
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ascom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Ascom-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,41 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 293,686 Ascom-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (5,83 CHF), wäre die Investition nun 1 712,19 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,22 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 195,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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