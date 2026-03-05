Ascom Aktie

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

Langfristige Investition 05.03.2026 10:03:31

SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ascom-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Ascom-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,95 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Ascom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 117,318 Ascom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,93 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5 508,38 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,92 Prozent eingebüßt.

Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 174,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

