WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

Profitable Ascom-Investition? 29.01.2026 10:03:56

SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ascom-Einstiegs gewesen.

Am 29.01.2025 wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,16 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,646 Ascom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.01.2026 167,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,28 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 167,09 CHF entspricht einer Performance von +67,09 Prozent.

Ascom war somit zuletzt am Markt 192,57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

