Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
29.01.2026 10:03:56
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.01.2025 wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,16 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,646 Ascom-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.01.2026 167,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,28 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 167,09 CHF entspricht einer Performance von +67,09 Prozent.
Ascom war somit zuletzt am Markt 192,57 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
