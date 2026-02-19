Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Lohnender Ascom-Einstieg?
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren
Am 19.02.2016 wurde das Ascom-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 6,079 Ascom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,16 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,37 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 68,63 Prozent.
Alle Ascom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 184,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascom
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|SIX-Handel So bewegt sich der SPI am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Ascom
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|5,57
|0,36%