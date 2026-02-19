SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Ascom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 19.02.2016 wurde das Ascom-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16,45 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 6,079 Ascom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,16 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,37 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 68,63 Prozent.

Alle Ascom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 184,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at