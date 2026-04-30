Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Ascom-Anlage im Blick
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30.04.2026 10:03:37
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 3 Jahren verloren
Am 30.04.2023 wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ascom-Papier 8,66 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Ascom-Aktie investierten, hätten nun 115,473 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 5,22 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 602,77 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 39,72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ascom eine Börsenbewertung in Höhe von 179,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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