SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Ascom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ascom-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,77 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, befänden sich nun 26,560 Ascom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 6,03 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,16 CHF wert. Mit einer Performance von +60,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 203,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at