Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
08.01.2026 10:03:26
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das Ascom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,90 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,658 Ascom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 46,46 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Anteils am 07.01.2026 auf 3,67 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 53,54 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Ascom belief sich jüngst auf 133,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|3,94
|0,25%
