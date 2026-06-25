Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Ascom-Performance im Blick
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Ascom-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ascom-Anteile 10,78 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Ascom-Aktie investiert hat, hat nun 9,276 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (5,99 CHF), wäre das Investment nun 55,57 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,43 Prozent.
Der Ascom-Wert an der Börse wurde auf 194,91 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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