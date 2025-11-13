Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Ascom-Investment
|
13.11.2025 10:04:25
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.11.2022 wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ascom-Anteile bei 7,12 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 404,494 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 126,40 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 12.11.2025 auf 3,65 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,74 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Ascom belief sich zuletzt auf 129,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
