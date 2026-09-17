Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Profitables Ascom-Investment?
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17.09.2026 10:03:26
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 17.09.2023 wurde die Ascom-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Ascom-Aktie letztlich bei 10,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Ascom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,901 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (5,25 CHF), wäre die Investition nun 51,98 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 48,02 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 177,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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