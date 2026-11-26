Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Performance im Blick
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Ascom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,338 Ascom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,94 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278,03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -72,20 Prozent.
Der Ascom-Wert an der Börse wurde auf 156,79 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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