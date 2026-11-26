Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ascom-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Ascom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Ascom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,338 Ascom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,94 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 278,03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -72,20 Prozent.

Der Ascom-Wert an der Börse wurde auf 156,79 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at