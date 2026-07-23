Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Rentables Ascom-Investment?
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ascom-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,36 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,028 Ascom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ascom-Papiers auf 5,53 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 486,80 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,32 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 189,44 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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